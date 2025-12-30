Tennis Trofeo Remax | Andrea Guerrieri oggi in finale sfida Luca Parenti
Oggi al Circolo Tennis Reggio si svolge la finale del Trofeo Remax nella categoria Open, con Andrea Guerrieri che sfiderà Luca Parenti alle 17:30. Guerrieri si è qualificato come primo finalista, portando avanti un percorso competitivo in questa tappa del torneo. L'evento rappresenta un momento importante per gli appassionati di tennis nella regione.
Andrea Guerrieri (foto) è il primo finalista del Trofeo Remax riservato alla categoria Open, che oggi vedrà il suo epilogo alle 17,30 al Circolo Tennis Reggio. L’atleta di casa, numero 1 del seeding, ha battuto 6-2, 6-4 l’outsider Filippo Mondini (TC Guidizzolo), confermando le buone sensazioni messe in mostra nel quarto col toscano Diego Crocetti (CT Certaldo), chiuso sul 6-0, 7-5. "Guerro", che a novembre ha raggiunto il suo best ranking Atp toccando il numero 500, affronterà Luca Parenti (Club La Meridiana Modena) che ha battuto 6-2, 6-7, 6-1 Leonardo Taddia (Tennisclub Neumarkt), rispettivamente numero 2 e 3 del tabellone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
