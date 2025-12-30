Oggi al Circolo Tennis Reggio si svolge la finale del Trofeo Remax nella categoria Open, con Andrea Guerrieri che sfiderà Luca Parenti alle 17:30. Guerrieri si è qualificato come primo finalista, portando avanti un percorso competitivo in questa tappa del torneo. L'evento rappresenta un momento importante per gli appassionati di tennis nella regione.

Andrea Guerrieri (foto) è il primo finalista del Trofeo Remax riservato alla categoria Open, che oggi vedrà il suo epilogo alle 17,30 al Circolo Tennis Reggio. L’atleta di casa, numero 1 del seeding, ha battuto 6-2, 6-4 l’outsider Filippo Mondini (TC Guidizzolo), confermando le buone sensazioni messe in mostra nel quarto col toscano Diego Crocetti (CT Certaldo), chiuso sul 6-0, 7-5. "Guerro", che a novembre ha raggiunto il suo best ranking Atp toccando il numero 500, affronterà Luca Parenti (Club La Meridiana Modena) che ha battuto 6-2, 6-7, 6-1 Leonardo Taddia (Tennisclub Neumarkt), rispettivamente numero 2 e 3 del tabellone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis. Trofeo Remax: . Andrea Guerrieri oggi in finale sfida. Luca Parenti

Leggi anche: Trofeo Faip-Perrel. Maestrelli in finale a Bergamo, oggi la sfida a Topo

Leggi anche: Tennis-mania a Bologna: Coppa Davis, terzo trofeo di fila per l’Italia. Tutti i numeri: oltre 61.000 presenze (senza contare la finale sold out)

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tennis. Trofeo Remax: . Andrea Guerrieri oggi in finale sfida. Luca Parenti.

Tennis. Trofeo Remax: . Andrea Guerrieri oggi in finale sfida. Luca Parenti - Andrea Guerrieri (foto) è il primo finalista del Trofeo Remax riservato alla categoria Open, che oggi vedrà il suo ... sport.quotidiano.net