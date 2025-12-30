Le Tendenze ospitalità 2026 a Milano si avvicinano, con l’evento BarAwards che si terrà a gennaio 2026 presso l’Alcatraz. L’evento si propone di valorizzare l’eccellenza nel settore bar e hospitality, offrendo un’occasione di confronto e innovazione. La scelta di questa location simbolica mira a sottolineare l’importanza di un settore in continua evoluzione, in linea con le nuove tendenze del mercato.

I Barawards Milano (a gennaio 2026) si preparano a trasformare l’ Alcatraz in un grande palcoscenico dedicato all’eccellenza di bar e hospitality. L’appuntamento (annuale) del 12 gennaio 2026 promette di essere un evento al top (a cui abbiamo partecipato negli ultimi anni) capace di mixare al meglio spettacolo, innovazione e celebrazione dei migliori professionisti del settore. Milano, città che detta tendenze nel mondo del food & beverage, accoglierà una community in continua evoluzione. BAR AWARDS ALL’ALCATRAZ: UNA NOTTE DA NON PERDERE A GENNAIO 2026 A MILANO. Una community densa di motivazione ed entusiasmo, un palcoscenico pronto a raccontare nuove visioni e a premiare chi ha saputo distinguersi per creatività, qualità e capacità di interpretare il cambiamento. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Tendenze ospitalità 2026 Milano: Alcatraz ospita BarAwards

