Le tendenze di design per il 2026 emergono dalle ricerche su Pinterest, offrendo uno sguardo chiaro sulle preferenze future nel settore degli interni. Questi dati riflettono i principali spunti innovativi e stilistici che guideranno la progettazione nel prossimo anno, contribuendo a definire gli stili più apprezzati e le scelte più condivise dagli utenti.

Il 2026 è arrivato, portando con sé un modo specifico di pensare e progettare gli interni. Le ricerche su Pinterest lo dimostrano e ci dicono già quali saranno i trend del settore. Da una parte il bianco Cloud Dancer promette di riposare la vista, dall’altra il color block conquista. In generale, la moda in ambito interior design per quest’anno è un vero e proprio omaggio ai contrasti. Il minimalisimo contemporaneo non cede e continua a riscuotere consensi? Ma anche la ricchezza del vintage risulta intramontabile. La palette di colori segue questo stesso andazzo, come accennato prima e lo si vede soprattutto nel wall covering. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tendenze design 2026, le più gettonate secondo Pinterest

