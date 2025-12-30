Tendenze capelli | cosa sono le onde a cascata e come si realizzano

Le onde a cascata sono uno stile di acconciatura caratterizzato da morbide pieghe fluenti e strutturate, ideali per valorizzare i capelli lunghi e ondulati. Questa tendenza, molto apprezzata per le occasioni eleganti, permette di ottenere un effetto naturale e raffinato. Scopri come realizzarle facilmente a casa e quali prodotti utilizzare per mantenere il volume e la forma nel tempo.

Morbide, fluenti e strutturate, perfette per le occasioni più glamour: le onde a cascata sono l’acconciatura perfetta per chi ama i capelli lunghi, ondulanti e voluminosi. Già viste su molte celebrity, le onde a cascata si differenziano dalle beach wave e dalle onde bohémienne perché sono più morbide e più ampie e scivolano sulle spalle creando un movimento sinuoso. Anche le punte sono lasciate libere, in un omaggio alle acconciatore “ Old Hollywood ” che abbiamo già visto sui red carpet: sono definite ma naturali, lucide ma soffici. Per il 2026 insomma si torna insomma a uno stile più “patinato”, meno lasciato al caso, che prevede l’utilizzo di spazzole e ferro per dare corpo e forma alla pettinatura e segna un ritorno alle acconciature più curate e studiate. 🔗 Leggi su Amica.it

