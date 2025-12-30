Tempesta di neve a New York la Governatrice | Previsti blackout

Una forte tempesta di neve ha colpito la regione dei Grandi Laghi e il Nord-Est degli Stati Uniti, portando precipitazioni abbondanti, venti intensi e temperature basse. La governatrice ha avvisato di possibili blackout, mentre le autorità monitorano la situazione e intervengono per garantire la sicurezza dei cittadini. La perturbazione segue un ciclone bomba che ha causato interruzioni di corrente in molte aree, evidenziando l’impatto delle condizioni atmosferiche estreme.

Un violenta tempesta invernale – con forti venti, nevicate e temperature rigide – si è abbattuta sui Grandi Laghi e nel Nord-Est, il giorno dopo che un ciclone bomba si è abbattuto sul nord degli Stati Uniti lasciando decine di migliaia di clienti senza elettricità. Il maltempo è arrivato anche a New York. La governatrice Kathy Hochul ha avvertito che sono previste condizioni di blackout in alcune parti dello stato, compresa l'area metropolitana di Syracuse.

