Temperature in picchiata rischio ghiaccio per la notte di San Silvestro | spargisale in città
Per la notte di San Silvestro, il Comune di Ferrara ha disposto un intervento straordinario di spargimento di sale sulle strade, sia a livello provinciale che comunale. Questa misura preventiva mira a ridurre il rischio di ghiaccio a causa delle temperature in calo. L’operazione, pianificata per mercoledì, mira a garantire la sicurezza di cittadini e visitatori durante le celebrazioni di fine anno.
Dopo la rete provinciale, anche quella comunale. In occasione dei festeggiamenti del 31 dicembre, il Servizio antighiaccio e neve del Comune di Ferrara ha predisposto (proprio per la giornata di mercoledì) un intervento straordinario di salatura preventiva. L'operazione mira a garantire la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
