Temperature in picchiata rischio ghiaccio per la notte di San Silvestro | spargisale in città

Per la notte di San Silvestro, il Comune di Ferrara ha disposto un intervento straordinario di spargimento di sale sulle strade, sia a livello provinciale che comunale. Questa misura preventiva mira a ridurre il rischio di ghiaccio a causa delle temperature in calo. L’operazione, pianificata per mercoledì, mira a garantire la sicurezza di cittadini e visitatori durante le celebrazioni di fine anno.

Temperature in picchiata: per gli amanti della montagna il pericolo adesso è il ghiaccio - 11 gradi, ma anche nei paesi in collina si raggiungeranno picchi di freddo come non si vedeva da anni, con le temperature che arriveranno a meno 7 gradi a ... targatocn.it

Capodanno gelido: quali sono le città a rischio ghiaccio nella notte di San Silvestro - La causa di questo brusco cambiamento meteo va ricercata nell’arrivo di venti molto freddi legati a una colata d’aria gelida in discesa direttamente dal Circolo Polare Artico. ilmeteo.it

MA CHE FREDDO FA Nada e i Rokes guidati da Shell Shapiro avevano previsto tutto in quel Sanremo, le temperature sono in picchiata ovunque, ci resta solo da coprirci e cantare per scaldarci... D'inverno il sole stanco A letto presto se ne va Non ce la fa più - facebook.com facebook

Freddo artico sulla Puglia tra San Silvestro e Capodanno: torna la pioggia, temperature in picchiata x.com

