Telline a rischio Salmonella | divieto di raccolta da aree specifiche commercio e consumo

A seguito di analisi su campioni di telline che hanno riscontrato la presenza di Salmonella, la ASL Roma 3 ha imposto il divieto di raccolta, commercio e consumo delle telline nell’area 2 di Maccarese, sul litorale di Roma. Questa misura mira a tutelare la salute pubblica, limitando l’uso di molluschi potenzialmente contaminati fino a ulteriori verifiche e controlli.

Dopo gli esami su alcuni campioni di telline, risultati contaminati dal batterio della Salmonella, la Asl Roma 3 ha disposto lo stop alla raccolta dei molluschi nell'area 2 di Maccarese, litorale della Capitale.Lo ha reso noto il Comune di Fiumicino, spiegando che il provvedimento si è reso. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Telline a rischio Salmonella: divieto di raccolta (da aree specifiche), commercio e consumo Leggi anche: “Stop a commercio e consumo”. Salmonella nelle telline, controlli a tappetto sul litorale romano Leggi anche: Salmonella nelle telline, vietato il commercio e il consumo dei molluschi pescati a Maccarese La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Arsoli, tentano di truffare una anziana ma la nonnina scopre il raggiro, li mette in fuga e chiama i carabinieri; Stalker arrestato la notte di Natale a Roma, aveva violato il divieto di avvicinare la ex; Due Papi e milioni di fedeli, si chiude il super Giubileo: Roma al centro del mondo; Stadio Roma a Pietralata, come sarà? Dalla Curva Sud più grande d'Europa ai costi: tutto sul progetto. Rischio salmonella, divieto di raccolta e consumo di telline a Maccarese - Per la presenza di Salmonella in campioni di telline prelevati nell'area di Maccarese è stato disposto il divieto temporaneo di raccolta, commercializzazione ed immissione al consumo umano diretto di ... msn.com

Rischio salmonella a Maccarese: vietato raccogliere, mangiare e vendere telline - La Asl Roma 3 vieta di raccogliere, mangiare e vendere telline raccolte nell’Area 2 di Maccarese. fanpage.it

Salmonella nelle telline di Maccarese: divieto temporaneo di raccolta e vendita. I rischi e cosa evitare - Il Comune di Fiumicino ha reso noto che, a seguito di un controllo della ASL RM 3, è stato disposto un divieto temporaneo riguardante la raccolta, la commercializzazione e la ... msn.com

Rischio salmonella a Maccarese: vietato raccogliere, mangiare e vendere telline - facebook.com facebook

Rischio salmonella, divieto di raccolta e consumo di telline a Maccarese. Disposto dall'Asl Roma 3 dopo gli esami su alcuni campioni #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.