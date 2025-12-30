Tecnologia Meta spinge sull’IA | acquistato il chatbot rivale Manus

Meta ha annunciato l’acquisizione di Manus, un chatbot di intelligenza artificiale sviluppato in Cina e ora con sede a Singapore. Questa operazione rafforza l’impegno di Meta nel settore dell’IA, ampliando le proprie capacità nel campo delle tecnologie conversazionali. L’accordo rappresenta una strategia mirata a integrare soluzioni innovative e migliorare l’offerta di servizi basati sull’intelligenza artificiale.

Meta ha siglato un accordo per acquisire Manus, un agente di intelligenza artificiale sviluppato in Cina e ora con sede a Singapore. Stando ad una nota del colosso americano, il chatbot sarà integrato nei prodotti dell’azienda, incluso Meta AI. Realizzato da una società legata al gruppo Butterfly Effect, parte di Beijing Butterfly Effect Technology, la differenza principale tra Manus e gli altri agenti di IA è che il primo è di carattere generale, ossia in grado di svolgere compiti in maniera autonoma con poche indicazioni da parte dell’uomo. La maggior parte degli agenti di intelligenza artificiale sul mercato è invece specializzata in specifiche attività, per lo più legate all’ambito professionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

