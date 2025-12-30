Tecnologia e libertà di parola lo scontro tra UE e Stati Uniti è sempre più aspro

Il contrasto tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti riguardo alle normative tecnologiche continua a rappresentare un tema di crescente importanza. Le divergenze sulle politiche di regolamentazione e tutela dei dati evidenziano un rapporto complesso, che coinvolge aspetti di libertà di parola e innovazione. Questa disputa, ormai consolidata, si inserisce in un contesto geopolitico in evoluzione, influenzando le dinamiche globali nel settore tecnologico.

La battaglia tra Bruxelles e Washington sulle regole della tecnologia è ormai una questione di alta politica e non mostra segnali di rallentamento nemmeno nel 2026. Le ultime mosse degli Stati Uniti segnano un salto di livello nello scontro sul controllo dei contenuti online e sul ruolo delle grandi piattaforme digitali, mettendo l’Unione Europea sotto una pressione crescente. La scorsa settimana Washington ha infatti sanzionato un ex alto funzionario della Commissione europea, accusato di essere la “mente” delle norme Ue sulla moderazione dei contenuti. Un atto che Bruxelles legge come un chiaro segnale politico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

