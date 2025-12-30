Teatro Tenda senza riscaldamento lo spettacolo di Haber al gelo e la rabbia degli spettatori

Durante una delle serate più fredde dell'inverno, il Teatro Tenda si è presentato senza riscaldamento, trasformandosi in un

Il teatro Tenda come un “igloo”. Senza riscaldamento in una delle serate più fredde di questo inverno, durante uno spettacolo che aveva richiamato un pubblico importante. I disagi si sono verificati ieri, 29 dicembre, quando è andato in scena lo spettacolo di Giovanni Veronesi e Alessandro Haber. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

