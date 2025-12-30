Teatro Massimo Capodanno tra grandi stelle e giovani talenti

Il Teatro Massimo si appresta ad accogliere il 2026 con un ricco calendario di eventi. La programmazione comprende performance di rinomati solisti internazionali e giovani talenti, offrendo un’occasione di confronto e crescita artistica. Un’opportunità per il pubblico di vivere un Capodanno all’insegna della musica e della cultura, in un contesto di eccellenza e tradizione.

Il Teatro Massimo si prepara a dare il benvenuto al 2026 con un calendario di appuntamenti che vede protagonisti i grandi solisti internazionali e l’energia delle formazioni giovanili. L’1 gennaio sarà interamente dedicato alla tradizione dei concerti augurali in Sala Grande. L'apertura della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Teatro Massimo, Capodanno tra grandi stelle e giovani talenti Leggi anche: ClassicAncona al via: tre concerti alla Mole tra grandi interpreti e giovani talenti Leggi anche: "Galà dei G.E.T.": 130 giovani talenti sul palco del Teatro Colosseo tra classico, musical e prosa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Concerto di Capodanno al Teatro Massimo: grandi classici inaugurano il 2026 a Palermo; Gli appuntamenti per la fine e l’inizio dell’anno al Teatro Massimo: il debutto di Opera Nica e i tradizionali concerti di capodanno; Capodanno 2026, cosa fare a Roma: gli eventi in programma da non perdere; Capodanno a Roma, Onorato: Atteso un milione di presenze. Teatro Massimo, Capodanno tra grandi stelle e giovani talenti - L'apertura della nuova stagione musicale è affidata, alle 11 a "The sound of tomorrow – New Year’s Celebration" ... msn.com

Concerto di Capodanno al Teatro Massimo: grandi classici inaugurano il 2026 a Palermo - A Palermo, il passaggio tra il 2025 che finisce e il 2026 che inizia si celebra all'insegna della grande musica. balarm.it

Capodanno 2026 in Italia: concerti, riti collettivi e città che diventano spettacolo - Concerti in piazza, grandi riti popolari, teatro, jazz e luci d’artista: il Capodanno 2026 in Italia si trasforma in un’esperienza culturale diffusa, da vivere città per città. libreriamo.it

Giovedì 8 gennaio, alle 20:30, vi aspettiamo in Sala Grande per un concerto imperdibile: ascolteremo la “Missa Solemnis” Op. 123 di Ludwig van Beethoven diretta dal M° Umberto Clerici. Sul palco, insieme all'Orchestra e al Coro del Teatro Massimo, un cast - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.