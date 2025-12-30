Teatro Marrucino Paolucci Pd | Salvato grazie al nostro emendamento ripristinati i fondi tagliati dalla destra
Il Teatro Marrucino di Chieti è stato salvato grazie a un emendamento approvato in sede di bilancio regionale, che ha ripristinato i fondi precedentemente tagliati. Lo annuncia Silvio Paolucci, capogruppo del PD in Consiglio regionale, evidenziando come questa misura abbia evitato una possibile chiusura dello storico teatro teatino. La decisione rappresenta un passo importante per la tutela del patrimonio culturale locale.
«Abbiamo salvato il Teatro Marrucino di Chieti da una probabile chiusura». Lo annuncia il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, commentando l’approvazione del bilancio regionale e il reinserimento dei fondi per lo storico teatro teatino.L’emendamento firmato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
