Teatro Marrucino Paolucci Pd | Salvato grazie al nostro emendamento ripristinati i fondi tagliati dalla destra

Il Teatro Marrucino di Chieti è stato salvato grazie a un emendamento approvato in sede di bilancio regionale, che ha ripristinato i fondi precedentemente tagliati. Lo annuncia Silvio Paolucci, capogruppo del PD in Consiglio regionale, evidenziando come questa misura abbia evitato una possibile chiusura dello storico teatro teatino. La decisione rappresenta un passo importante per la tutela del patrimonio culturale locale.

TEATRO MARRUCINO: PD IN PIAZZA CONTRO I TAGLI, - Il Teatro Marrucino di Chieti al centro dello scontro politico, alla vigilia della seduta di Bilancio. abruzzoweb.it

BILANCIO REGIONE: PAOLUCCI, “BRICIOLE A TEATRO MARRUCINO, SOLDI SOLO AD EVENTI CARI A CENTRODESTRA” - Lo denuncia il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci alla vigilia della legge di bilancio. abruzzoweb.it

TvSei. . Possibili tagli al Marrucino, la preoccupazione del presidente Angeloni Sui possibili tagli al Teatro Marrucino di Chieti è intervenuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Deputazione Teatrale, Giustino Angeloni che ai nostri microfoni dic - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.