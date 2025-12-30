Teatro il Torti di Bevagna inizia da Emanuela Aureli
Il Teatro Francesco Torti di Bevagna si prepara ad accogliere la stagione di prosa 2025/2026, in collaborazione con l’amministrazione comunale e sotto la direzione artistica di Carlo Emilio Lerici. L’apertura, affidata a Emanuela Aureli, segna l’inizio di un percorso culturale che mira a valorizzare il teatro come spazio di incontro e di espressione artistica per la comunità.
Teatro Francesco Torti di Bevagna pronto ad aprire le sue porte alla stagione di prosa 20252026, in collaborazione con l'amministrazione comunale, direzione artistica di Carlo Emilio Lerici.Il primo appuntamento andrà in scena a inizio anno nuovo, il 4 gennaio alle 17.30 e vedrà protagonista. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
