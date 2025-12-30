Tra Capodanno e l’Epifania, i teatri di Torino offrono una selezione di spettacoli che arricchiscono il periodo delle festività. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione per scoprire produzioni di qualità, capaci di coinvolgere e intrattenere il pubblico in un’atmosfera di cultura e tradizione. Ecco i cinque spettacoli da non perdere sui palcoscenici torinesi durante queste settimane di festa.

C’è una magia particolare che attraversa i corridoi dei teatri torinesi quando l’anno vecchio saluta il nuovo. È la magia di un rito collettivo che, tra la notte di San Silvestro e l’Epifania, trasforma la città in un unico, grande palcoscenico diffuso. Se Torino è per eccellenza città d'arte e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Teatro, i 5 spettacoli da non perdere sui palcoscenici di Torino tra Capodanno e l'Epifania

Leggi anche: Teatro, gli spettacoli da non perdere sui palcoscenici di Torino tra Capodanno e l'Epifania

Leggi anche: Cosa fare a Capodanno 2026 a Torino e dintorni: gli eventi da non perdere

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gli spettacoli da non perdere in Friuli Venezia Giulia tra Natale e l’Epifania; «Ops!», il circo contemporaneo all'Auditorium: dalle pulci acrobate al teatro di figura, tutti gli spettacoli della rassegna; Capodanno in piazza e spettacoli: gli eventi da non perdere; Guida al weekend: gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana.

Teatro, gli spettacoli da non perdere sui palcoscenici di Torino tra Capodanno e l'Epifania - C’è una magia particolare che attraversa i corridoi dei teatri torinesi quando l’anno vecchio saluta il nuovo. torinotoday.it