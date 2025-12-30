Team Colnago grande giornata Nicole Azzetti sfiora il podio

Il Team Ale Colnago Modena ha partecipato con successo all’Azencross di Loenhout, in Belgio. La giornata ha visto la giovane Nicole Azzetti avvicinarsi al podio, dimostrando il buon lavoro e la crescita del team. Un risultato positivo in una competizione di rilievo internazionale, che conferma l’impegno e la qualità degli atleti coinvolti.

Giornata da incorniciare per il Team Ale Colnago Modena nell' Azencross svoltosi ieri a Loenhout (Belgio), nell'interland di Anversa. Nella mattinata una pimpante juniores Nicole Azzetti, che domenica si era piazzata settima in Coppa del Mondo, ieri ha sfiorato il podio con un'altra grande prestazione, mentre per la giovanissima Sara Peruta 15esimo postp assoluto e arrivo nella top five di quelle del 1° anno; Elisa Bianchi, bersagliata dalla sfortuna, ha chiuso 29esima quando era in lotta per il podio. Nel primo pomeriggio è stata la vicetricolore Rebecca Gariboldi, autrice di una splendida gara, a cogliere il 10° posto, regolando allo sprint un drappello di inseguitrici e confermandosi la migliore delle italiane con ennesima vittoria di Linda Brand.

