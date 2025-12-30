Taylor Swift regala 600 dollari a una donna per aver lavorato alla partita del fidanzato il giorno diNatale
Durante la partita di Natale al Arrowhead Stadium di Kansas City, Taylor Swift ha sorpreso una dipendente, donandole 600 dollari, equivalenti a due settimane di stipendio. La donna ha condiviso l’episodio sui social, sottolineando l’inaspettata generosità della cantante. Un gesto che ha attirato l’attenzione, evidenziando l’importanza di piccoli gesti di riconoscimento nel contesto lavorativo.
La dipendente dell’Arrowhead Stadium di Kansas City ha raccontato l’accaduto sui social: «Quella cifra equivale al mio stipendio per due settimane». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
