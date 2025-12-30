A partire dal primo gennaio 2026, le tariffe dei taxi subiranno un aumento. La Giunta ha approvato l’adeguamento, che comporta un incremento della quota fissa e del costo al chilometro. La misura, richiesta dall’associazione Cna, entrerà in vigore per aggiornare le tariffe in linea con le nuove condizioni di mercato.

Crescono le tariffe del servizio taxi in città. La Giunta ha infatti approvato l’adeguamento, in vigore da giovedì primo gennaio 2026, accogliendo una richiesta presentata dall’associazione Cna. La decisione arriva dopo tre anni dall’ultimo aggiornamento, che risaliva al 2022, e riguarda le principali voci del tariffario. L’aumento è stato adottato in applicazione della normativa nazionale sul trasporto pubblico non di linea e del regolamento comunale che disciplina il servizio taxi. Tra le principali novità, aumenta la quota fissa alla partenza, che passa da 4,10 a 4,50 euro. Sale anche l’importo massimo della chiamata, da 6,50 a 7 euro, mentre il tetto massimo della corsa viene portato da 7,50 a 8 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Taxi, scatta l’ora degli aumenti. Salgono quota fissa e costo al km. Le nuove tariffe dal primo gennaio

