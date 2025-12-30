Tatiana Schlossberg nipote di Kennedy stroncata dalla leucemia a 35 anni

Tatiana Schlossberg, giornalista e nipote di John F. Kennedy, è deceduta all'età di 35 anni. La notizia, riportata da fonti ufficiali, segna la perdita di una figura conosciuta nel mondo dell'informazione. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e colleghi, lasciando un vuoto nel panorama mediatico e tra coloro che hanno seguito il suo percorso professionale e personale.

