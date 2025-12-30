Tatiana Schlossberg morta la nipote di JFK aveva detto | Ho un cancro e ho aggiunto una nuova tragedia alla vita della nostra famiglia

Tatiana Schlossberg, giornalista e ambientalista, è nota per il suo impegno e la sua famiglia di origine prestigiosa, essendo figlia di Caroline Kennedy e nipote di JFK. Recentemente, ha annunciato di essere affetta da cancro, aggiungendo una difficile prova alla sua vita e a quella della sua famiglia. Questa notizia ha suscitato attenzione e riflessioni sulla resilienza e sulla forza di fronte alle sfide personali.

Tatiana Schlossberg, giornalista e ambientalista, figlia di Caroline Kennedy e nipote del presidente John F. Kennedy, è morta a 35 anni a causa di una leucemia terminale. La notizia arriva a poco più di un mese da quando lei stessa aveva reso pubblica la malattia, raccontandola in un lungo e intenso saggio pubblicato sul New Yorker lo scorso novembre. Schlossberg aveva annunciato di essere affetta da una rara forma di leucemia mieloide acuta, un tumore del sangue e del midollo osseo che colpisce prevalentemente persone anziane. Nel testo, insieme al racconto della diagnosi e delle terapie, rifletteva sulla mortalità, sulla storia della propria famiglia e sul peso simbolico di un cognome che attraversa da decenni la vita pubblica americana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

