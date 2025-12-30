Tassa tolta agli altri scali? Così si penalizza il Marconi

L’abolizione della tassa aeroportuale nei principali scali regionali, escluso Bologna, solleva questioni di equità e impatti economici. Secondo Nazareno Ventola, amministratore delegato di Aeroporto di Bologna, questa decisione penalizza la comunità bolognese, che continuerà a sostenere i costi della tassa di 6,50 euro a passeggero. La scelta regionale potrebbe influire sulla competitività e sull’equilibrio tra gli aeroporti dell’Emilia-Romagna.

A pagare le spese della tassa municipale sui voli sarà tutta la comunità aeroportuale bolognese. Questo, in sostanza, il pensiero dell’amministratore delegato di Aeroporto di Bologna Nazareno Ventola, che non usa mezzi termini nel commentare la scelta della Regione di abolire la cosiddetta ‘council tax’ a partire dal prossimo anno per gli scali di Forlì, Parma e Rimini, ma non per Bologna, dove tutto resterà così com’è: le compagnie pagheranno la tassa di 6,50 euro a passeggero. "È una distorsione delle regole di mercato", ha detto Ventola. La vicenda ha inizio dopo la decisione del Governo di inserire nella legge di bilancio l’emendamento che permette a Viale Aldo Moro di azzerare la tassa per tre scali emiliano-romagnoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

