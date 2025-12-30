Tassa di 2 euro sui pacchi dal 2026 | chi dovrà pagarla e come funziona

A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore una tassa di 2 euro sui pacchi, come previsto dalla Manovra di bilancio. Questa imposta interesserà principalmente spedizioni di beni e pacchi postali, con l'obiettivo di regolare il settore e recuperare risorse. Di seguito, vengono illustrati i dettagli su chi dovrà pagare la tassa e come funzionerà la sua applicazione.

La tassa sui pacchi è stata confermata nella Manovra di bilancio e diventerà operativa dal 1° gennaio 2026. La misura riguarda le spedizioni di basso valore provenienti da Paesi extra-Ue e introduce un contributo fisso di 2 euro per ciascun pacco, con l'obiettivo dichiarato di coprire i costi amministrativi legati agli adempimenti doganali. La norma – introdotta anche a livello europeo – è contenuta in un emendamento di Fratelli d'Italia e approvato nella sua versione definitiva. Il testo istituisce un contributo applicabile alle spedizioni di merci provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con valore dichiarato non superiore a 150 euro.

