A partire dal nuovo anno, la tassa sui rifiuti a Civitanova Marche subirà un incremento rispetto all’anno precedente. La crescita della Tari influenzerà le spese delle famiglie, in un contesto di progressive difficoltà nella gestione della raccolta differenziata. Questa variazione rappresenta un elemento importante da considerare per i cittadini e le utenze domestiche nel pianificare il proprio bilancio annuale.

Civitanova Marche, 30 dicembre 2025 – Civitanova si avvia a fare peggio dello scorso anno sul fronte della raccolta differenziata e del peso della Tari sulle famiglie. Nel 2026 potrebbe aumentare ancora la tariffa dei rifiuti. Nel Dup, il Documento unico di programmazione spalmato sul periodo 2026-2028, e approvato il 22 dicembre dal consiglio comunale, è infatti riportato che “il Comune intende sostenere le fasce deboli della propria popolazione attraverso politiche volte a mitigare l’inevitabile incremento delle tariffe idriche e della tassa rifiuti solidi urbani”. Ripetuti rincari . Uno scenario di ulteriori aumenti e una politica che confermerebbe i ripetuti rincari applicati in questi anni e che toccherebbero - stando agli atti consiliari - non solo le bollette della Tari, ma pure quelle dell’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tassa dei rifiuti cresce: nuovo anno e aumenti

