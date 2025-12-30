Taric dal primo gennaio attiva a Figline e Incisa Il commissario approva il regolamento

A partire dal 1° gennaio 2026, entra in vigore a Figline e Incisa Valdarno il nuovo regolamento Taric, approvato dal commissario. La misura riguarda le modalità di applicazione delle tariffe e delle procedure commerciali nel territorio, assicurando una gestione conforme alle normative vigenti. LaDecisione mira a garantire trasparenza e chiarezza nelle operazioni commerciali locali, in linea con le normative nazionali e comunitarie.

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 30 dicembre 2025 - Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore la Taric a Figline e Incisa Valdarno. Lo ha deciso il commissario prefettizio Antonietta Lonigro, adottando quel regolamento comunale che il consiglio non aveva approvato. Proprio per non votarlo, i consiglieri di opposizione non si erano presentati alla seduta dove era inserito nell'ordine del giorno facendo saltare il numero legale. Il giorno dopo il sindaco Valerio Pianigiani ha rassegnato le dimissioni lasciando l'amministrazione nelle mani del commissario nominato dal sindaco fino a nuove elezioni. Nuova modalità di calcolo della tassa sui rifiuti.

