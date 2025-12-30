Taratata torna su Canale 5 con Paolo Bonolis, riprendendo il suo percorso dopo quasi 25 anni dall’ultima edizione trasmessa su Rai 1. La trasmissione, nota per la sua atmosfera musicale e il coinvolgimento di artisti italiani e internazionali, si prepara a proporre nuovi contenuti mantenendo intatta la sua identità. Un ritorno atteso da molti appassionati, segnando una nuova fase di questa storica manifestazione musicale.

A quasi 25 anni di distanza dall’ultima edizione, andata in onda su Rai 1, Taratata è pronto a tornare. Lo show che ha fatto la storia della musica live in televisione trasloca su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis con due serate evento in diretta che vedranno alternarsi sul palco tantissimi grandi artisti, con esibizioni straordinarie e interazioni mai viste. In programma domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026 presso la ChorusLife Arena di Bergamo, l’intento principale di Taratata, come il sottotitolo suggerisce, è quello di mettere al centro la musica, senza alcun tipo di artificio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

