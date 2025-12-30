Taratata | a febbraio il nuovo programma di Paolo Bonolis

A febbraio, su Canale 5, andrà in onda il nuovo programma musicale di Paolo Bonolis, intitolato Taratata. Le due serate, registrate a Bergamo, proporranno esibizioni dal vivo e momenti di intrattenimento, segnando il ritorno di un format noto al pubblico. L’appuntamento rappresenta un’occasione per ascoltare musica dal vivo e seguire l’interpretazione di artisti italiani e internazionali, in un contesto semplice e autentico.

Atteso il nuovo show musicale di Paolo Bonolis, Taratata: saranno due le serate a febbraio, live da Bergamo e che poi andranno in onda su canale 5.

