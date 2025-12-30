Tanti piani di pace ma nessun accordo

Le guerre in Ucraina e Palestina continuano a segnare profondamente il panorama internazionale, influenzando gli equilibri globali futuri. Nonostante numerosi tentativi di dialogo e piani di pace, al momento non si intravedono soluzioni durature e giuste. La mancanza di accordi concreti lascia il mondo in attesa di progressi che possano portare stabilità e pace duratura a queste regioni.

4 piani di pace per l'Ucraina, un vincitore: la Russia?

