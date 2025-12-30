Tanta generosità per la Pediatria di Ravenna | associazioni e cittadini portano il Natale in reparto

A Ravenna, associazioni e cittadini continuano a sostenere il reparto di Pediatria dell’Ospedale, diretto dal dottor Federico Marchetti. Le iniziative natalizie mirano a portare conforto e attenzione ai piccoli pazienti, rafforzando il senso di comunità e solidarietà. Questi gesti rappresentano un importante contributo alla cura e al benessere dei bambini, dimostrando l’impegno collettivo per un ambiente ospedaliero più accogliente e solidale.

Proseguono le iniziative solidali a favore del reparto di Pediatria dell'Ospedale di Ravenna diretto dal dottor Federico Marchetti. Tra il 22 e il 24 dicembre sono arrivati regali, sorrisi e un'atmosfera di festa, regalando ai piccoli pazienti momenti di gioia e solidarietà grazie alla generosità.

