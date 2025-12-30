Taiwan nella morsa di Pechino | la Cina lancia razzi e circonda l’isola con le più vaste esercitazioni militari mai condotte

La Cina ha avviato vaste esercitazioni militari intorno a Taiwan, aumentando la pressione sull’isola. Le recenti attività rappresentano una delle operazioni più estese mai condotte, segnando un momento di crescente tensione tra le due parti. La situazione richiede attenzione e analisi, in un contesto geopolitico in evoluzione che coinvolge la stabilità della regione e le relazioni internazionali.

La Cina ha stretto Taiwan in una morsa militare che, per ampiezza e intensità, segna un nuovo punto di non ritorno nella pressione esercitata da Pechino sull’isola. Nel secondo giorno di manovre, razzi sono stati lanciati verso le acque circostanti e nuove navi d’assalto anfibio sono state dispiegate insieme a bombardieri e unità navali, in un dispositivo concepito per simulare un blocco. La Cina mostra i muscoli. Il Comando del Teatro Orientale ha annunciato che le esercitazioni a fuoco reale si sarebbero protratte fino alle 18:00 locali, interessando cinque aree attorno a Taiwan e al largo della costa cinese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Punto nave. Grave escalation cinese in corso contro Taiwan. La morsa del Dragone: cosa sta succedendo attorno a Taipei. Trump, Zelensky e i dettagli di un vertice fallito; Just Mission 2025: Pechino stringe la morsa su Taiwan. Tra robot-cani e blocchi navali, prove generali d'invasione o bluff costoso?.

