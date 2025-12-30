taiwan i caccia che decollano dalla base di hsinchu nel secondo giorno di esercitazioni militari cinesi

Nel secondo giorno di esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan, diversi caccia dell’Aeronautica Militare taiwanese sono stati avvistati decollare e atterrare presso la base di Hsinchu, nel nord dell’isola. Questi eventi evidenziano la crescente tensione nella regione, con esercitazioni che coinvolgono forze militari di entrambe le parti. La situazione rimane monitorata a livello internazionale, mentre le attività militari continuano a suscitare preoccupazioni.

Diversi caccia dell’Aeronautica Militare di Taiwan sono stati visti decollare e atterrare presso la base aerea di Hsinchu, nel nord dell’isola, mentre la Cina è al suo secondo giorno di esercitazioni militari su larga scala intorno all’isola. L’Esercito Popolare di Liberazione cinese ha definito questa azione “Missione Giustizia 2025”, per dimostrare la sua capacità di scoraggiare qualsiasi supporto armato esterno all’isola autonoma, che da tempo sostiene essere parte del suo territorio sovrano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

