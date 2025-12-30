Tagli allo staff del sindaco per aiutare le famiglie | bocciata la proposta di Azione Politica

Dopo mesi di attesa, il consiglio comunale ha esaminato la mozione di Azione Politica, presentata a settembre, che proponeva tagli allo staff del sindaco per sostenere le famiglie. Tuttavia, la proposta è stata bocciata, mantenendo invariata l’organizzazione attuale. La discussione riflette le diverse posizioni sulle priorità di bilancio e servizi cittadini.

