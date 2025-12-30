Taekwondo la foggiana Sabrina Frascaria è campionessa d' Italia

Sabrina Frascaria, atleta originaria di Foggia, ha ottenuto il titolo di campionessa d’Italia nel taekwondo, vincendo la medaglia d’oro ai Campionati Italiani per cinture rosse. La competizione si è svolta a Jesolo, presso il Palazzetto del Turismo, nel corso dello scorso fine settimana. Un risultato che testimonia l’impegno e la talento dell’atleta nel panorama sportivo nazionale.

Per Sabrina Frascaria questo Natale non poteva portare regalo più bello: medaglia d'oro ai Campionati Italiani per cinture rosse di taekwondo che si sono svolti a Jesolo (VE) al palezzetto del Turismo, lo scorso weekend. Campionessa d'Italia quindi dopo una serie di vittorie che l'hanno vista.

