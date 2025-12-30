Tadej Pogacar si avvicina al ciclocross? L’UCI lo chiama all’appello il Superprestige lo invita ma la squadra…

Tadej Pogacar si avvicina al ciclocross? L’UCI lo invita a partecipare, e anche il circuito Superprestige lo sollecita. La squadra del campione sloveno valuta questa possibilità, che potrebbe rappresentare un’opportunità di promozione e visibilità per il ciclocross, in vista di un eventuale inserimento nelle discipline olimpiche. La decisione finale è ancora da definire, ma l’interesse cresce tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Tadej Pogacar potrebbe affacciarsi all'universo del ciclocross? L 'Unione Ciclistica Internazionale ha chiamato all'appello il numero 1 del mondo, auspicandosi che il faro delle due ruote possa cimentarsi in questa specialità, anche a scopo promozionale in vista dello sperato inserimento nel programma delle Olimpiadi Invernali. Peter van den Abeele, direttore delle operazioni sportiva dell'UCI, ne aveva parlato a Nieuwsblad: " Non dobbiamo dimenticare che Tadej è stato in passato un interprete delle gare di ciclocross. È la sua squadra che non gli permette di farlo, altrimenti lui sarebbe già tornato a fare qualche corsa.

