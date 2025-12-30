Svolta storica | a Padova si inizia a respirare aria buona

Nel 2025, Padova registra un importante miglioramento nella qualità dell’aria, superando per la prima volta il limite di 35 giorni di sforamento del PM10. Questo risultato rappresenta una svolta significativa per la città, segno di un impegno concreto verso un ambiente più salubre e sostenibile. Un passo avanti importante che testimonia l’efficacia delle politiche ambientali adottate e la crescente attenzione verso la tutela della salute pubblica.

Padova per la prima volta non supera il limite di 35 giorni di sforamento in un anno per il PM10. E' un 2025 da sogno quello che si sta per chiudere sul fronte dell'ambiente e dell'inquinamento. E’ stato raggiunto un traguardo importante nella lotta allo smog. E’ un dato oggettivo significativo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

