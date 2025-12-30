La possibilità di inserire il ciclocross nel programma olimpico delle Olimpiadi Invernali del 2030 rimane in sospeso. La decisione ufficiale è stata posticipata, lasciando aperti spiragli per un futuro inserimento di questo sport. Sebbene ancora incerta, la questione continua a essere monitorata, rappresentando un potenziale sviluppo importante per il mondo del ciclismo e delle competizioni olimpiche.

Svolta possibile per ciclocross nell’ottica delle Olimpiadi Invernali del 2030? La decisione sull’eventuale ingresso di questo sport nel programma a Cinque Cerchi è stata rinviata, ma la partita resta apertissima. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha infatti posticipato a giugno la valutazione formale delle discipline e delle possibili aggiunte per i Giochi del 2030 sulle Alpi Francesi, rimandando così un verdetto che inizialmente era atteso per febbraio, durante la sessione plenaria in programma in concomitanza con Milano Cortina 2026. Un rinvio che, secondo diverse fonti, viene interpretato come un segnale incoraggiante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Svolta possibile per il ciclocross: rinvio del CIO e spiragli olimpici per il 2030

