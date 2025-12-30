Sviluppo Sud Catania lanciata la giornata rossazzurra in vista della prossima partita casalinga

Sviluppo Sud Catania annuncia la giornata rossazzurra in vista della prossima partita casalinga. L’obiettivo è coinvolgere i tifosi e riempire il palazzetto, creando un ambiente caldo e di sostegno. Una occasione per dimostrare l’attaccamento alla squadra e rafforzare lo spirito di comunità, contribuendo a sostenere i colori rossazzurri in un momento importante della stagione.

"Lanciamo una sfida ai catanesi: riempiamo il palazzetto. Facciamolo diventare una bolgia. Dimostriamo che Catania sa sostenere chi lotta per i suoi colori".Il presidente della Sviluppo Sud Catania Pino Carbone fa un appello chiaro e diretto alla città, alla sua passione sportiva, al senso di.

Pallavolo A2M – Catania gioca l’ultima gara dell’anno solare a Porto Viro - it) L’ultimo turno dell’anno solare 2025 vedrà la Sviluppo Sud Catania nella delicata trasferta in terra veneta contro l’Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro. ivolleymagazine.it

La Sviluppo Sud Catania torna a muovere la classifica e ritrova il successo dopo tre sconfitte consecutive, imponendosi 3-2 sul campo della Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro al termine di una gara lunga, intensa e combattuta - facebook.com facebook

