Sversamento fognario in via delle Corolle

Segnalazione di sversamento fognario in via delle Corolle. Da quattro giorni abbiamo comunicato il problema alla Sidra, ma ancora non è stata intervenuta nessuna squadra per risolvere la situazione. Si richiede un intervento tempestivo per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie e prevenire eventuali rischi per l’ambiente e la salute pubblica.

Da 4 giorni segnalo alla Sidra uno sversamento fognario ma al momento non si è presentato nessuno per risolvere. Oltre ad un gravissimo problema igienico lo sversamento potrebbe causare incidenti. Ho anche inviato una mail. Ho ricevuto la presa in carico ma non è cambiato niente.

Sversamento fognario, divieto di balneazione a San Michele di Pagana - Il divieto, scattato nel pomeriggio di oggi, 4 agosto, riguarda il Punto 75 (di quelli dei prelievi Arpal), ovvero dallo stabilimento dell’Hotel Excelsior alla spiaggia libera di Prelo. ilsecoloxix.it

Porto Torres, sversamento di reflui fognari: chiude un tratto di via Mare - Sversamento di reflui fognari all’interno dell’area portuale di Porto Torres, in prossimità del pontile Cormorano. unionesarda.it

Nel 2026 la sosta gratuita a tempo durante le feste I residenti di via Venezia, a Siracusa, lamentano i tempi lunghi di attesa per un intervento della SIAM “Servizi Integrati Acque del Mediterraneo” nel risolvere un guasto legato ad uno sversamento fognario all’i - facebook.com facebook

