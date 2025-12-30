Supplenze scolastiche 2025 26 | con Docentiit MAD e Interpelli lavorano insieme

Per l’anno scolastico 2025/26, le supplenze si affidano a procedure più articolate, con l’utilizzo di MAD e interpelli. La circolare di maggio ha chiarito che le scuole non si limitano alle Graduatorie Provinciali e d’Istituto, ma adottano strumenti diversi per garantire continuità e flessibilità nel reclutamento dei docenti. Questa evoluzione rende importante conoscere le modalità di presentazione e le novità previste per l’anno prossimo.

La circolare sulle supplenze per l'a.s. 202526, pubblicata a maggio, ha confermato un quadro ormai chiaro: le scuole non si limitano più a pescare solo da GPS e graduatorie d'istituto. Sempre più dirigenti e segreterie utilizzano interpelli online e MAD per coprire in tempi rapidi le cattedre scoperte, spesso con avvisi che restano pubblicati poche .

