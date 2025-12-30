Le supplenze dei docenti provenienti dalle GPS sono state aggiornate con le ultime nomine valide fino al 30 giugno 2026. I pubblici elenchi, disponibili entro il 31 agosto, riguardano i docenti confermati su posti di sostegno, in conformità al decreto ministeriale. Queste informazioni sono utili per chi cerca dettagli sulle nomine e sulla situazione attuale delle supplenze nel sistema scolastico italiano.

Pubblicati entro il 31 agosto gli elenchi dei docenti confermati su posto sostegno, ai sensi del dm n. 32 del 26 febbraio 2025 e al 2 settembre tutti i bollettini delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026 attribuite da gaE e GPS per l'anno scolastico 202526. Proseguono fino ad oggi le eventuali rettifiche e i successivi turni di nomina per disponibilità sopravvenute. L'articolo Supplenze docenti: le ultime nomine da GPS al 30 giugno 2026 AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

