Supplenze docenti 2025 26 | ecco gli interpelli di fine anno per incarichi da gennaio

A fine anno, vengono pubblicati gli interpelli per le supplenze docenti 2025/26, secondo quanto previsto dall'OM n. 88/2024. Questi interpelli si attivano quando le graduatorie risultano esaurite, e non ci sono più candidati disponibili ad accettare gli incarichi. Questa procedura permette di coprire eventuali posti vacanti o disponibili per il prossimo anno scolastico, garantendo continuità didattica nelle scuole.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze docenti 202526: ecco gli interpelli di fine anno per incarichi da gennaio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

