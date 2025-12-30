Supplenze 2025 26 | alcuni interpelli scadono il 29 dicembre presa di servizio il 7 gennaio

Per le supplenze 2025/26, alcuni interpelli scadranno il 29 dicembre, con presa di servizio prevista per il 7 gennaio. La procedura di interpello, secondo l'OM n. 88/2024, sarà attivata una volta esaurite le graduatorie, quando non ci saranno più aspiranti disponibili ad accettare gli incarichi. È importante monitorare le scadenze e le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici.

