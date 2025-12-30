Ecco un elenco aggiornato dei supermercati aperti il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, con orari e dettagli utili per i clienti. Con l’arrivo del nuovo anno, molte famiglie si preparano a fare acquisti per le festività e i primi giorni del 2026, garantendo comunque la possibilità di approvvigionarsi anche durante le festività.

Tutto pronto per Capodanno 2026. Migliaia di famiglie in Italia si apprestano a dire addio al 2025 e accogliere il nuovo anno fra speranze, desideri e buoni propositi. In tanti festeggeranno con una cena nella serata del 31 dicembre, pronti a brindare allo scoccare della mezzanotte, oppure si riserveranno per un pranzo il primo gennaio assieme a parenti e amici. Può capitare tuttavia, proprio nel momento in cui ci si mette ai fornelli, di rendersi conto di aver dimenticato un ingrediente per il pasto oppure di non avere l’occorrente per ospitare tutti gli invitati. Per fortuna, diversi supermercati saranno aperti in almeno uno dei due giorni, seppur con orari ridotti per l’occasione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Supermercati aperti 31 dicembre e 1 gennaio 2026: elenco dei negozi e orari

