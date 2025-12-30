SuperEnalotto oggi 30 dicembre 2025 | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Ecco i numeri dell’estrazione di oggi, 30 dicembre 2025, per SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Si conclude il 2025 con un jackpot di 98,5 milioni di euro, dopo che nelle precedenti estrazioni nessuno ha centrato il premio massimo. Di seguito i numeri estratti e le informazioni aggiornate sulle slot machine di gioco.

Milano, 30 dicembre 2025 – Ultima estrazione del 2025 per il SuperEnalotto e in palio c'è un jackpot da sogno da 98,5 milioni di euro, visto che anche nell' anticipo di ieri nessuno ha centrato il bottino pieno. Qui la serie di slittamenti e anticipi di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. L'ultima sestina fortunata è stata il 22 maggio, a Desenzano del Garda: con una schedina da 5 euro un fortunato vincitore si è portato in casa 35 milioni di euro. Se vi siete persi l'esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui in diretta con noi l' estrazione dei numeri vincenti.

