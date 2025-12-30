SuperEnalotto nessuno centra il 6 e il jackpot vola! Cifra stellare

L’estrazione odierna del SuperEnalotto non ha registrato vincitori del 6, facendo salire ulteriormente il jackpot. Questa situazione conferma la difficoltà di indovinare tutti i numeri e mantiene alta l’attesa per il prossimo sorteggio. Chi gioca sa che, nonostante le sfide, il sogno di una vincita importante resta vivo, alimentando la speranza di raggiungere un giorno il premio massimo.

L’estrazione odierna del Superenalotto ha confermato ancora una volta quanto sia difficile e affascinante la scalata verso la vittoria massima, lasciando a bocca asciutta chi sperava di centrare il colpo della vita. Nonostante l’attesa febbrile che circonda ogni sorteggio, i sei numeri estratti non hanno trovato corrispondenza completa in nessuna delle schedine giocate su tutto il territorio nazionale. La combinazione vincente di questa sessione è stata composta dai numeri 6, 9, 17, 20, 60, 67, con il numero Jolly 1 e il SuperStar 73. Questa sequenza di cifre rimarrà impressa nella mente dei giocatori per le prossime ore, rappresentando un traguardo sfiorato ma non ancora abbattuto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - SuperEnalotto, nessuno centra il 6 e il jackpot vola! Cifra stellare Leggi anche: Superenalotto, il jackpot sempre più alto: cifra stratosferica! Leggi anche: SuperEnalotto, jackpot stellare! E che vittorie oggi! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 20 dicembre 2025: numeri vincenti e quote. Vinti cinque 5; Estrazioni Lotto e Superenalotto, numeri fortunati di oggi 27 dicembre: non ci sono 6 e 5+; : i numeri vincenti del concorso n. 206 di sabato 27 dicembre 2025; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 27 dicembre 2025. SuperEnalotto, jackpot mai visto in Italia! Una cifra pazzesca - Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di lunedì 29 dicembre 2025 hanno tenuto con il fiato sospeso milioni di giocatori. thesocialpost.it

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di lunedì 29 dicembre 2025: la caccia al jackpot continua - Sono state effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, lunedì 29 dicembre 2025, con calendario modificato per le festività natalizie. giornalelavoce.it

Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati e il Jackpot di oggi 30 dicembre - Leggi su Sky TG24 l'articolo Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati e il Jackpot di oggi 30 dicembre ... tg24.sky.it

SUPERENALOTTO | Due “5” centrati a Cosenza e Montalto Uffugo. Il jackpot sale a 98,5 milioni: cresce l’attesa. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.