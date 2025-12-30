SuperEnalotto la combinazione vincente di oggi 30 dicembre

Il concorso del SuperEnalotto di oggi, 30 dicembre, non ha registrato vincite di primo o secondo livello. Sono stati comunque centrati sedici “5”, ciascuno vincente di una cifra significativa. Questa giornata si conferma come un’occasione per chi ha partecipato, anche senza il massimo premio, di ottenere comunque un risultato importante. Di seguito i dettagli sui numeri estratti e i premi assegnati.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del Superenalotto. Centrati invece sedici '5', che vincono 10.663,24 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 99,6 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 30 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente Leggi anche: SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 2 dicembre La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 23 dicembre: numeri vincenti; Superenalotto, numeri e combinazione vincente 20 dicembre 2025; SuperEnalotto oggi, estrazione straordinaria di lunedì 22 dicembre 2025. Ecco la combinazione vincente; Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 27 dicembre 2025. SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 30 dicembre - Il jackpot per il prossimo concorso sale a 99,6 milioni di euro. adnkronos.com

