Sulla buona Strada i primi appuntamenti con i Brindisi al museo

È iniziata la nuova edizione di “Sulla buona Strada”, la rassegna promossa dalla Strada del Sangiovese. Un calendario di eventi che unisce degustazioni di vini e prodotti locali con visite ai principali tesori artistici, culturali e naturalistici della provincia di Ravenna. Un’occasione per scoprire il territorio attraverso esperienze autentiche e di qualità, in un percorso che valorizza le eccellenze della zona in modo autentico e rispettoso.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.