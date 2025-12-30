Sulla buona Strada i primi appuntamenti con i Brindisi al museo

Da ravennatoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la nuova edizione di “Sulla buona Strada”, la rassegna promossa dalla Strada del Sangiovese. Un calendario di eventi che unisce degustazioni di vini e prodotti locali con visite ai principali tesori artistici, culturali e naturalistici della provincia di Ravenna. Un’occasione per scoprire il territorio attraverso esperienze autentiche e di qualità, in un percorso che valorizza le eccellenze della zona in modo autentico e rispettoso.

Al via la nuova edizione della rassegna “Sulla buona Strada” organizzata dalla Strada del Sangiovese con un ricco calendario di esperienze tra vini e prodotti tipici del territorio abbinati a tesori artistici, culturali e naturalistici della provincia di Ravenna. I primi appuntamenti dell’anno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

sulla buona strada i primi appuntamenti con i brindisi al museo

© Ravennatoday.it - “Sulla buona Strada”, i primi appuntamenti con i “Brindisi al museo”

Leggi anche: Vis sulla buona strada per risalire la china

Leggi anche: Tutte le storie portano al museo, quarta edizione: gli appuntamenti al Doderlein e al Riso

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.