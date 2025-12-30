Sul camion abbigliamento rubato per migliaia di euro autista denunciato dalla polizia stradale

Durante un normale controllo lungo la strada provinciale tra Piacenza e Gragnanino, la Polizia Stradale ha fermato un camion diretto verso l’Est Europa. L’ispezione ha portato alla scoperta di un carico di abbigliamento rubato, del valore di migliaia di euro. L’autista è stato quindi denunciato, contribuendo così al contrasto dei furti e alla tutela della sicurezza stradale e commerciale.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato da parte della Polizia Stradale di Piacenza lungo la strada provinciale che collega Piacenza a Gragnanino, una pattuglia ha fermato un autoarticolato che era diretto verso l'est Europa. Il conducente, di nazionalità romena, è stato.

