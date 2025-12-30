Sui tetti di Palermo speciale Epifania | apertura straordinaria della Torre di San Nicolò
Il 6 gennaio, la Torre di San Nicolò di Bari a Palermo sarà aperta straordinariamente dalle 15.30 alle 21.30, offrendo l’opportunità di visitare il campanile, attraversando la stanza Bifore e la ex Sala dell’orologio. Un’occasione per ammirare da vicino uno dei punti più suggestivi della città e scattare fotografie della vista panoramica sulla città e il mare.
Martedì 6 gennaio, dalle 15.30 alle 21.30, sarà possibile visitare la Torre di San Nicolò di Bari all’Albergheria, scattare foto e ammirare la vista più bella di PalermoPer raggiungere il campanile della torre medievale, si attraverseranno la stanza Bifore e la ex Sala dell’orologio, fino alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Apertura straordinaria torre di San Nicolò, speciale Ballarò Buskers: la vista più bella di Palermo
Leggi anche: Sotterranei di Bari: tour speciale con apertura straordinaria della chiesa di san michele
Sicilia, Palermo Sui tetti e le cupole di Palermo si legge la Storia dei Popoli. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.