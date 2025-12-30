Sui tetti di Palermo speciale Epifania | apertura straordinaria della Torre di San Nicolò

Il 6 gennaio, la Torre di San Nicolò di Bari a Palermo sarà aperta straordinariamente dalle 15.30 alle 21.30, offrendo l’opportunità di visitare il campanile, attraversando la stanza Bifore e la ex Sala dell’orologio. Un’occasione per ammirare da vicino uno dei punti più suggestivi della città e scattare fotografie della vista panoramica sulla città e il mare.

