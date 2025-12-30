Sudan-Burkina Faso Coppa d’Africa 31-12-2025 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il 31 dicembre 2025 alle ore 17:00 si affrontano Sudan e Burkina Faso nella partita valida per la Coppa d’Africa a Casablanca. Entrambe le squadre, dopo aver perso contro l’Algeria e aver battuto la Guinea Ecuatoriale, cercano di conquistare il secondo posto nel girone. Di seguito, formazioni ufficiali, quote e pronostici per analizzare al meglio questa sfida.
Sudan e Burkina Faso si giocheranno a Casablanca il secondo posto alle spalle della favorita Algeria dopo che entrambe le nazionali hanno perso contro les Fennecs e battuto la Guinea Ecuatoriale, ultima nella classifica del girone. Les Étalons sono in vantaggio a livello di differenza reti per cui con un pareggio si qualificherebbero come secondi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Sudan-Burkina Faso (Coppa d’Africa, 31-12-2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
