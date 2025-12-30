Sudan-Burkina Faso Coppa d’Africa 31-12-2025 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il 31 dicembre 2025 alle ore 17:00 si affrontano Sudan e Burkina Faso nella partita valida per la Coppa d’Africa a Casablanca. Entrambe le squadre, dopo aver perso contro l’Algeria e aver battuto la Guinea Ecuatoriale, cercano di conquistare il secondo posto nel girone. Di seguito, formazioni ufficiali, quote e pronostici per analizzare al meglio questa sfida.

Sudan e Burkina Faso si giocheranno a Casablanca il secondo posto alle spalle della favorita Algeria dopo che entrambe le nazionali hanno perso contro les Fennecs e battuto la Guinea Ecuatoriale, ultima nella classifica del girone. Les Étalons sono in vantaggio a livello di differenza reti per cui con un pareggio si qualificherebbero come secondi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Sudan-Burkina Faso (Coppa d'Africa, 31-12-2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Coppa d'Africa 2025: Sudan-Burkina Faso, le probabili formazioni - 0 con la Guinea Equatoriale, il Burkina Faso con quest'ultima ha vinto 2-

Pronostico Sudan-Burkina Faso, duello per il secondo posto: ma entrambe potrebbero far festa - Burkina Faso è una partita di Coppa d'Africa e si gioca mercoledì alle 17:00: tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Risultati Coppa d'Africa 2025, classifiche/ Diretta gol live score gironi E-F (oggi mercoledì 31 dicembre) - F oggi, mercoledì 31 dicembre, e diretta gol live score delle partite in programma.

