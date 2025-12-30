Sudan-Burkina Faso Coppa d’Africa 31-12-2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Sudan e Burkina Faso, valido per la Coppa d’Africa 2025, si terrà a Casablanca il 31 dicembre alle 17:00. Entrambe le nazionali, dopo aver perso contro l’Algeria e vinto contro la Guinea Ecuatoriale, cercano di consolidare il loro piazzamento nel girone. Analisi delle formazioni, quote e pronostici forniscono un quadro dettagliato per comprendere le possibili evoluzioni di questa sfida.

Sudan e Burkina Faso si giocheranno a Casablanca il secondo posto alle spalle della favorita Algeria dopo che entrambe le nazionali hanno perso contro les Fennecs e battuto la Guinea Ecuatoriale, ultima nella classifica del girone. Les Étalons sono in vantaggio a livello di differenza reti per cui con un pareggio si qualificherebbero come secondi.

