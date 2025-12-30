Sudan-Burkina Faso Coppa d’Africa 31-12-2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Sudan e Burkina Faso, valido per la Coppa d’Africa il 31 dicembre 2025 alle ore 17:00 a Casablanca, determinerà il secondo posto nel girone. Entrambe le squadre hanno vinto contro la Guinea Ecuatoriale e perso contro l’Algeria, che guida la classifica. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per analizzare al meglio questa sfida.

Sudan e Burkina Faso si giocheranno a Casablanca il secondo posto alle spalle della favorita Algeria dopo che entrambe le nazionali hanno perso contro les Fennecs e battuto la Guinea Ecuatoriale, ultima nella classifica del girone. Les Étalons sono in vantaggio a livello di differenza reti per cui con un pareggio si qualificherebbero come secondi .

